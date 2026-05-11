◇第13回木南道孝記念陸上競技大会(10日、大阪・ヤンマースタジアム長居)陸上競技の日本グランプリシリーズ、木南道孝記念陸上競技大会が5月10日に大阪・ヤンマースタジアム長居で行われました。最終種目の男子10000mでは、日本記録保持者の鈴木芽吹選手(トヨタ自動車/駒澤大学OB)が圧巻のパフォーマンスを見せました。「勝つことは大事ですが、見ているのはその先にある"アジアで勝つこと"や"26分台"。そこに向けて、いかに良い走