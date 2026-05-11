元日向坂46の東村芽依が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜後9：00〜後10：54）に出演する。【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡東村は旅行の帰りにキャリーケースが重くなり、自宅へ配送することに。しかし、「その中に鍵を入れちゃって、家に入れなくなっちゃったんです」と大失敗した経験を明かす。また、おっとりしている東村だが「意外と