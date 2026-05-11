元日向坂46東村芽依、旅行帰りのキャリーケースで大失敗 絶叫マシンエピソードに共演者爆笑
元日向坂46の東村芽依が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
東村は旅行の帰りにキャリーケースが重くなり、自宅へ配送することに。しかし、「その中に鍵を入れちゃって、家に入れなくなっちゃったんです」と大失敗した経験を明かす。
また、おっとりしている東村だが「意外と絶叫系とか大好きで。めっちゃ叫びます」と告白！そこで絶叫マシンに乗った状況を出演者全員で再現するが、東村のリアクションにスタジオが笑いに包まれる。
同番組には東村のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの中村倫也、森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）が出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
東村は旅行の帰りにキャリーケースが重くなり、自宅へ配送することに。しかし、「その中に鍵を入れちゃって、家に入れなくなっちゃったんです」と大失敗した経験を明かす。
また、おっとりしている東村だが「意外と絶叫系とか大好きで。めっちゃ叫びます」と告白！そこで絶叫マシンに乗った状況を出演者全員で再現するが、東村のリアクションにスタジオが笑いに包まれる。
同番組には東村のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの中村倫也、森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）が出演する。