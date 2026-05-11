GRヤリス＆GRカローラに新性能ソフト登場2026年5月11日、トヨタのモータースポーツブランドである「GAZOO Racing」は、トヨタ「GRヤリス」および「GRカローラ」向けの新たなアップグレード商品を発表しました。全国のGR Garageにて、同月13日から発売されます。今回登場したのは、ソフトウェア制御によって走りのキャラクターを変更できる「GRヤリス／GRカローラ パフォーマンスソフトウェアシリーズ」と、既存GRカローラオー