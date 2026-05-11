人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が11日までにインスタグラムのストーリーズを更新。キャバクラ嬢などナイトワーカーの女性たちを美化する風潮について私見を述べた。都内のクラブでホステスとして働いた経験のあるてんちむは、フォロワーから「キャバ嬢が持ち上げられてる風潮について」意見を求められ、「大前提、楽な仕事はないと思うし職業で云々思わないからマジでどうも思わない」とした上で、「お金を稼ぐため