【モデルプレス＝2026/05/11】喉の不調で休養中のtimelesz（タイムレス）の菊池風磨が、5月に愛知・静岡で開催するライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」への出演を見合わせることがわかった。5月11日、リセールサービス・RELIEF Ticketなどを通じて発表された。【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット◆菊池風磨、ツアー愛知・静岡公演の出演見合わせサイトでは「【重要】We're timelesz LIVE T