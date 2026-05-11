開催：2026.5.11 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 3 - 6 [タイガース] MLBの試合が11日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとタイガースが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するタイガースの先発投手はブレナン・ハニフィーで試合は開始した。 2回表、8番 李灝宇 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットで