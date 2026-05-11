【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2PMが、5月9日・10日に東京ドームにて『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を開催した。 ■2PM、70名を超えるダンサーとパフォーマンス 2011年の日本デビューから15年、そして伝説となった2016年の東京ドーム公演から10年。ついに2PMが、東京ドームに還って来た。2026年5月9日・10日。『2PM Japan 15th Annive