【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の氷川きよしが5月10日、自身のInstagramを更新。自宅での手作りランチを公開し、話題となっている。【写真】48歳人気歌手「食卓が華やか」蛤の酒蒸しなど手料理10品ズラリ◆氷川きよし、手作りランチを披露氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ。いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とつづり、料理の写真を投稿。テーブルに並べられた料理につ