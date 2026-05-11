回転寿司チェーン「くら寿司」が、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したコラボキャンペーンを開催。キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場するほか、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します！ くら寿司×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン 開催期間：2026年5月15日（金）〜6月21日（日）※なくなり次第終了開催店舗：全国のくら寿司店舗 人間の負の感情から