回転寿司チェーン「くら寿司」が、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念したコラボキャンペーンを開催。

キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場するほか、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します！

くら寿司×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン

開催期間：2026年5月15日（金）〜6月21日（日）※なくなり次第終了

開催店舗：全国のくら寿司店舗

人間の負の感情から生まれる呪霊を、呪術を使って祓う呪術師の闘いを描いたバトル漫画を原作とした、2020年10月に第1期の放送が開始されてから、2025年10月で5周年を迎えるTVアニメ『呪術廻戦』

くら寿司にて第2期「渋谷事変」の放送を記念した2023年のコラボに続き、2度目となるコラボキャンペーンが実施されます。

今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。

「虎杖悠仁」や「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「七海建人」「五条悟」をイメージしており、全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてきます。

ほかにもくら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場する、ファン必見のコラボ企画です！

虎杖の麻辣汁なし担々麺

価格：600円

持帰り：不可

麺類が好物の「虎杖悠仁」をイメージした汁なし担々麵。

「虎杖悠仁」が放つ「黒閃（こくせん）」が、備長炭パウダーを配合した黒いえび天と赤い糸唐辛子でダイナミックに表現されています。

黒練りゴマをベースに、四川豆板醤・甜面醤・ヤンニョンジャンを配合し、花椒油・ネギ油を使用したこだわりのタレは、コクのある本格的な辛さ！

具材とタレをよく混ぜて味わうサイドメニューです。

伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き

価格：380円

持帰り：不可

生姜に合うものが好物の「伏黒恵」の嗜好に合わせた生姜焼きをベースにした「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」

食感のアクセントとして相性の良いフライドオニオンがトッピングされています。

「釘崎野薔薇」の名前から、“薔薇”をイメージし飾り付けた糸唐辛子のほどよい辛味が全体の味を引き締め、最後まで飽きの来ない味わいが楽しめるお寿司です。

七海と五条のスウィート＆ビターティラミス

価格：530円

持帰り：不可

「五条悟」が甘いもの好きであることから、デザートでキャラクターイメージを表現した「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」

上層には「五条悟」のカラーをイメージし、白のマスカルポーネムースとバニラアイスに、水色のホワイトチョコソースを合わせ、甘くまろやかな味わいに。

また「七海建人」の落ち着いた雰囲気を、下層のコーヒースポンジとコーヒークリームで表現し、ほろ苦く大人の味わいに仕上げてられています。

食べ進めるごとに甘さと苦さ、それぞれの層の違いだけでなく、合わせて味わうことで、甘みと苦みが調和した味わいを堪能できるデザートです。

コラボメニュー注文特典：カード

コラボメニューすべてに、オリジナルデザインを使用したカードが付属。

「虎杖悠仁」「伏黒恵」「釘崎野薔薇」「七海建人」「五条悟」の全5種類からいずれか1枚がランダムで提供されます。

ビッくらポン：くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズ

実施期間：2026年5月15日（金）〜6月21日（日）※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」

「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」が楽しめます

缶バッジ

種類：全15種

アニメ『呪術廻戦』の場面アートがデザインされた”缶バッジ”。

「脹相」や「宿儺」「夏油傑」「伏黒甚爾」「乙骨憂太」「狗巻棘」「祈本里香＆乙骨憂太」など全15種類からいずれか1つがもらえます。

アクリルスタンド

種類：全8種

戦闘シーンがデフォルメで描かれた“アクリルスタンド”は、全部で8種類。

キャラクターたちのイメージカラーを使用した台座も注目ポイントです。

アクリルステッカー

種類：全5種

キャラクターたちが「ビッくらポン！」 のカプセルなどを手にしているイラストの“アクリルステッカー”。

手を上げたりカプセルをじっと見つめる姿などが描かれています。

くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

店内で飲食された税込み3,000円以上のレシートを付けて応募できる、オリジナルグッズプレゼントキャンペーンを実施。

第1弾、第2弾、第3弾の計3回にわたり、抽選で豪華賞品がプレゼントされます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでの注文は対象外）

第1弾：A4クリアファイル

実施期間：2026年5月15日（金）〜無くなり次第終了

種類：全5種

数量：合計先着30万名限定

くら寿司限定の描き下ろしアートを使用した、A4サイズのクリアファイル。

キャラクターたちの個性が光るポーズや表情も印象的です。

第2弾：ラゲージタグ

実施期間：2026年5月29日（金）〜無くなり次第終了

種類：全6種

数量：合計先着30万名限定

キャラクターたちのペアアートなどを使用したラゲージタグ。

くら寿司のメニューを手にするキャラクターたちがデフォルメタッチで表現されています。

第3弾：ラバーコースター

実施期間：2026年6月12日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種

数量：合計先着30万名限定

戦闘シーンのペアアートを使用したラバーコースター。

「虎杖悠仁＆釘崎野薔薇」「伏黒恵＆五条悟」「五条悟＆夏油傑」「乙骨憂太＆七海建人」の全4種類がラインナップされます。

レシートで応募し、オリジナルグッズが当たるキャンペーン

応募期間：2026年5月15日（金）12:00〜6月21日（日）23:59

詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/007461.html

対象期間内にくら寿司でコラボメニュー1メニューの注文と税込み3,000円分以上のレシートを応募フォームにて登録することでオリジナルグッズが当たるキャンペーン。

抽選で10名にオリジナルグッズ第1〜3弾全景品のコンプリートセットがプレゼントされます。

※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります

※期間中何度でも応募できますが、同一レシートでのご応募は1回のみとなります

『呪術廻戦』ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なコラボ企画。

くら寿司にて2026年5月15日より開催される、アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーンの紹介でした☆

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了となります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 虎杖悠仁や五条悟たちの限定描き下ろしグッズが手に入る！くら寿司×アニメ『呪術廻戦』5周年コラボキャンペーン appeared first on Dtimes.