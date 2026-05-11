環境に関する企画展「希望と行動の種子」が、三重県尾鷲市の三重県立熊野古道センターで開かれています。この企画展は、創価学会インタナショナルと地球憲章インタナショナルが共同制作したもので、気候変動や感染症、地域の諸問題など、地球規模の課題に立ち向かう人々の取り組みを紹介しています。会場には「心を動かす」「行動に踏み出す」など5つのセクションで構成された、エコ素材を使ったパネル25枚が展示されています。こ