◆第１３９回プール・デッセ・デ・プーラン・仏Ｇ１（５月１０日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）仏２０００ギニーとも呼ばれるフランスの牡馬クラシック初戦が１３頭立てで行われた。ミカエル・バルザローナ騎手＝仏国＝が騎乗した２番人気のライフ（牡３歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザムーン）が、内からメンバー最速の上がり３ハロン３４秒７２の末脚で抜け出して３歳初戦を