◆第１３９回プール・デッセ・デ・プーラン・仏Ｇ１（５月１０日、仏国・パリロンシャン競馬場・芝１６００メートル、重）

仏２０００ギニーとも呼ばれるフランスの牡馬クラシック初戦が１３頭立てで行われた。ミカエル・バルザローナ騎手＝仏国＝が騎乗した２番人気のライフ（牡３歳、仏国・フランシスアンリ・グラファール厩舎・父シーザムーン）が、内からメンバー最速の上がり３ハロン３４秒７２の末脚で抜け出して３歳初戦を飾った。勝ちタイムは１分３８秒６３。

昨年のジャパンＣを制したカランダガン、凱旋門賞Ｖのダリズと同じバルザローナ騎手＆グラファール調教師＆アガ・カーンスタッドというフランスの黄金トリオから、また新たなスター候補が誕生した。昨年１０月に行われた前走の２歳Ｇ１、ジャンリュックラガルデール賞では３着だったが、当時１着のプエルトリコをクラシックの舞台で返り討ちにした。

２着に３番人気タイのコモレビ（ウィリアム・ビュイック騎手）、３着に６番人気ハンケロウ（クリフォード・リー騎手）が続いた。３連勝で臨んだ１番人気のプエルトリコ（ライアン・ムーア騎手）は４着だった。

同レースの総賞金は６５万ユーロ（約１億１９７０万円）で、１着賞金は３７万１４１０ユーロ（約６８３９万円）となっている。