きょう（10日）夕方、JR東海道線の車内でスプレーのようなものが撒かれたとして、東海道線は一部区間で一時運転を見合わせました。乗客1人がのどの痛みを訴える軽傷で、警察と消防が事実関係を詳しく調べています。

警察などによりますと、きょう午後4時半すぎ、横浜・川崎間を走行中のJR東海道線の車内で、「スプレーが撒かれたようです」と乗客の30代の女性から119番通報がありました。

この影響で、東海道線は上りの一部区間でおよそ2時間半、運転を見合わせたほか、通報した女性がのどの痛みを訴え、30代の夫と1歳の子どもとともに病院に搬送されましたが、けが人は女性1人だけで軽傷だということです。

消防によりますと、ガス検知機で車内を検査したところ、有毒な成分は確認されなかったということです。

警察によりますと、通報した女性を含めてスプレーが撒かれた様子を目撃していた人は見つかっていないということですが、異臭を訴えた乗客は複数人いたということで、警察が事実関係を詳しく調べています。