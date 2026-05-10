カターレ富山は10日、愛媛FCに2-0で勝利してJ2・J3百年構想リーグWEST-A1位が確定した。富山は前節こそ敗れたものの、それまでの8試合は7勝とPK勝ち1勝の好成績。迎えた今節は後半24分にMF亀田歩夢がFWキム・テウォンのシュートのこぼれ球を押し込んで先制すると、同38分にはキム・テウォンが追加点を奪って2-0の快勝を収めた。この結果、富山は残り2節で2位以下との勝ち点差を7として1位が確定した。クラブは「優勝すれば40