格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、ルイス・グスタボ（２９＝ブラジル）がイルホム・ノジモフ（３１＝ウズベキスタン）を１２８秒で仕留め、悲願のＲＩＺＩＮライト級王座奪取に成功した。昨年大みそかに前王者ホベルト・サトシ・ソウザ（ブラジル）をわずか１３秒ヒザ蹴りで破りベルトを奪取したノジモフに対し、リーチで約１０・５センチ劣るグスタボはガードを高め