格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、ラストマンスタンディング王者の平本蓮（２７）が皇治（３７）を圧倒するも、判定なしの引き分けに終わった。ボクシングルールに準じたＲＩＺＩＮスタンディングバウト特別ルールで対戦。試合は無差別級で行われ、前日計量では６８．６０キロだった皇治に対し、平本は７９．８５キロで約１１キロの差があった。ゴングが鳴らされると