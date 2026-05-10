◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）４打差８位から出た吉田鈴（大東建託）は２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７６と落とし、通算１０オーバーの１１位だった。前半に１つ伸ばすも、後半は「４１」とスコアを落とし、「バックナインが思うようにいかなかった」と振り返った。１番で３メートルを