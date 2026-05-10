◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

４打差８位から出た吉田鈴（大東建託）は２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７６と落とし、通算１０オーバーの１１位だった。前半に１つ伸ばすも、後半は「４１」とスコアを落とし、「バックナインが思うようにいかなかった」と振り返った。

１番で３メートルを沈めてバーディー発進。３番パー５でも伸ばした。だが１１番では第２打をグリーン奥に外し、次のショットもグリーンに乗せることができなかった。続く４打目は強く入ってしまい、カップを大きくオーバー。痛恨のダブルボギーで流れを崩した。最終日は悔しい結果となったが、「３日間いいプレーできた。ちょっとずつ成長してるんじゃないかな」と手応えの残る大会となった。東コースで行われた昨年大会は予選落ち。今年は上位争いを繰り広げ「去年よりはマネジメント力は上がっている」と１年前からの成長を感じていると話す。

第３ラウンドは強風が吹き荒れ、１５年ぶりに全選手がオーバーパーをたたくほどタフなコンディションに。優勝スコアも１オーバーと３年ぶりのオーバーパー決着に。自身も４日間のパーオン率が４８・６１％となったように、多くの選手がグリーンを狙うショットに苦戦。「いいショット（だと思った一打）がいいショットにならなかった。来年以降も経験には残る。ミスはしたが、経験になると思うしかない」と今後につながる１週間になったと振り返った。

次週はＳｋｙＲＫＢレディス（１５〜１７日、福岡）に出場。３日間大会なこともあり、コースへ入るのを遅くして臨むという。「バックナインでスイングが思うようにいかない部分があった。ちゃんと休んで、しっかりトレーニングして、スイングのずれているところを直して、また一からプレーできるように」と体を一時休め、フレッシュな状態で初優勝を目指す。