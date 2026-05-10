7年後の伊勢神宮の式年遷宮に向け、市民らが木材を運ぶ「お木曳行事」が行われ、2日目のきょうは多くの著名人が参加しました。 【写真を見る】斎藤工さんや影山優佳さんも…伊勢神宮「お木曳行事」に著名人ら続々参加 7年後の式年遷宮に向け 式年遷宮は20年に1度、伊勢神宮の神殿などをすべて建て替えご神体を引っ越す儀式で、次は7年後の2033年に行われます。 式年遷宮で使用される木材を市民らが運び入れる「お木曳行事」が9