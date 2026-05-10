映画公開25周年「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが期間限定オープン！キュートなサリーがお出迎え！
ディズニーとピクサー製作のアニメーション映画『モンスターズ・インク』がアメリカで公開されたのが2001年。2002年には日本でも公開され、幅広い世代に愛されてきた。そんな人気映画の公開25周年をお祝いして、東京・表参道にある表参道ヒルズに「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが、2026年6月28日(日)まで期間限定でオープンした。
【写真】入口ではサリーのスタチューがお出迎えしてくれる
■入口にはサリーの姿も！「かわいい」が連続の店内
表参道ヒルズの地下3階に期間限定でオープンした「モンスターズ・インク」OH MY CAFE。『モンスターズ・インク』は、人間の子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを作るモンスターたちの電力会社が舞台。会社のNo.1の“怖がらせ屋”サリーと、相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険を描いた作品だ。
入口には大迫力のサリーのスタチューが登場。もちろん、一緒に写真を撮ってOK。
店内はかわいいラッピングが施され、どこを見ても思わず「かわいい！」と声が出てしまうデコレーションになっている。
メニューもすべてサリーやマイクをはじめ映画に登場したキャラクターをイメージしたり、世界観を表現したりと「かわいい！」ものばかり。サリーをイメージした「＜サリー＞RRR！グラタンプレート」(1990円)は、ペンネを使ったブルーのホワイトソースのグラタンに、紫に色づけしたマッシュポテトでサリーの模様を表現。ロゴ入りのバスケットもポイント！
マイクをイメージしたのは「＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート」(2090円)。劇中に登場する予約困難な名店「ハリーハウゼン」の料理をイメージしたお寿司の盛り合わせ。海老、イカ、コンニャクを使った代替マグロなどが並ぶ。マイクの可食フィルムをのせたお寿司がキュート。
「＜ブー＞モンスター？パスタプレート」(2090円)は、モンスターの着ぐるみを着たブーをイメージ。ブーは紫色のバンズにマッシュポテトを絞り、最中の目をつけて表現。ミートソースパスタとサラダもセットになっている。プレートに描かれた「BOO」の文字は赤く色づけしたクリームチーズ。
子どもたちの悲鳴を詰めた「悲鳴ボンベ」もおいしいメニューに変身。「＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった!?トマトカレー」(2090円)は、黄色に色づけしたご飯をボンベに見立て、周囲にトマトカレーをかけたプレート。“ボンベ”の中には半分にカットしたゆで卵を詰めている。サラダもセットになっていてバランスもいい。スミティとニードルマンのフォトプロップスは撮影用として付いてくるので、撮り終わったら返却しよう。
「＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート」(2090円)は「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージ。グリーンリーフやトマト、蒸し鶏などを重ねたサンドイッチには、ピンクのハートのマッシュポテトをあしらい、最中でランドールの顔を表現。ハート柄のランドールがかわいい。
デザートでは、スポンジに水色のホイップを絞ったサリーと、メロンシャーベットのマイクが一緒になった「＜サリー ＆ マイク＞相棒パフェ」(1390円)や、透明の筒を外して“落ちこぼれた”ケーキを味わう「＜OK(ウーズマ・カッパ)＞落ちこぼれケーキ」(1390円)がラインナップ。
ドリンクは、サリーのボディカラーをイメージした「＜サリー＞ブルースムージー」(1190円)や、目玉がインパクト大な「＜マイク＞メロンミルク」(1190円)、ランドールのボディカラーをイメージした炭酸「＜ランドール＞ブルーティーソーダ」(990円)がおすすめ。
モンスターズ社のマークのついたグラスで提供される「＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー」(1190円)も要チェック。バナナ＆ヨーグルトとココナッツミルクのスムージーでエネルギーチャージにもよさそう。
SサイズのマイクやMサイズのサリーのマグで提供される「ホットコーヒー」、「ホットティー」、「ホットミルク」(各690円)もある。コーヒーやティーはどちらもデカフェになっている。フードやデザートと一緒に楽しもう。
アイス派には「ボトル入りドリンク」(各1890円)を用意。オリジナルのボトル入りのデカフェアイスコーヒー、デカフェアイスティーがあり、店内で飲んだあと、そのまま持ち帰りができる。こちらはテイクアウトのみでも購入できるのもうれしい。
ドリンクを注文すると購入できるスーベニアも充実。ホットドリンクの提供時に使用されている「マグカップ(サリー)」(2090円)や「マグカップ(マイク)」(1980円)は1ドリンクにつき1点まで購入可能。
「アクリルマドラー」(990円)はランダムで8種あり、1ドリンクにつき8点まで購入できる。1ドリンクオーダーで8種コンプリートできる可能性もゼロではない。また、扉が開く「アクリルスタンドコースター」(各1430円)は1ドリンクにつき1点まで購入可。こちらは2種あり、絵柄が選べるようになっている。
また、ファンにはたまらないのが、店内で販売されるオリジナルグッズ。ランダムでの販売となる「アクリルキーホルダー」(770円・8種)や「ステッカー」(605円・20種)、「額縁マグネット」(990円・6種)は、どれが入っているかは開けてからのお楽しみ。
ほかにも「トートバッグ」(2750円)や「巾着」(ピンク・クリーム各1540円)、「カードホルダー」(1650円)など、多彩なラインナップ。ここでしか手に入らないものばかりなので、ぜひチェックしてみよう。
「モンスターズ・インク」OH MY CAFEは事前予約制で、カフェ利用の場合は1人770円で予約ができる。事前予約をしてカフェを利用すれば「オリジナル缶バッジ」(全8種)をランダムで1個もらえる。また、ドリンク1品を注文すると「オリジナルミニブロマイド」(全7種)をランダムで1枚もらえる。こちらはなくなり次第終了。
店内に一歩足を踏み入れると、たちまち「モンスターズ・インク」の世界観に包まれる「モンスターズ・インク」OH MY CAFE。カフェメニューもオリジナルグッズも「かわいい！」がいっぱい。事前予約特典もあるので、予約してぜひ足を運んでみて。
「モンスターズ・インク」OH MY CAFE
場所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階「OH MY CAFE」
期間：2026年4月23日〜6月28日(日)
時間：11時〜20時、グッズ販売11時15分〜20時、テイクアウト販売12時〜18時
料金：予約770円(1名)
アクセス：東京メトロ表参道駅A2出口から徒歩約3分、明治神宮前駅5番出口から徒歩約5分
(C)Disney/Pixar
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【写真】入口ではサリーのスタチューがお出迎えしてくれる
表参道ヒルズの地下3階に期間限定でオープンした「モンスターズ・インク」OH MY CAFE。『モンスターズ・インク』は、人間の子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを作るモンスターたちの電力会社が舞台。会社のNo.1の“怖がらせ屋”サリーと、相棒で大親友のマイクの驚きと感動の冒険を描いた作品だ。
入口には大迫力のサリーのスタチューが登場。もちろん、一緒に写真を撮ってOK。
店内はかわいいラッピングが施され、どこを見ても思わず「かわいい！」と声が出てしまうデコレーションになっている。
メニューもすべてサリーやマイクをはじめ映画に登場したキャラクターをイメージしたり、世界観を表現したりと「かわいい！」ものばかり。サリーをイメージした「＜サリー＞RRR！グラタンプレート」(1990円)は、ペンネを使ったブルーのホワイトソースのグラタンに、紫に色づけしたマッシュポテトでサリーの模様を表現。ロゴ入りのバスケットもポイント！
マイクをイメージしたのは「＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート」(2090円)。劇中に登場する予約困難な名店「ハリーハウゼン」の料理をイメージしたお寿司の盛り合わせ。海老、イカ、コンニャクを使った代替マグロなどが並ぶ。マイクの可食フィルムをのせたお寿司がキュート。
「＜ブー＞モンスター？パスタプレート」(2090円)は、モンスターの着ぐるみを着たブーをイメージ。ブーは紫色のバンズにマッシュポテトを絞り、最中の目をつけて表現。ミートソースパスタとサラダもセットになっている。プレートに描かれた「BOO」の文字は赤く色づけしたクリームチーズ。
子どもたちの悲鳴を詰めた「悲鳴ボンベ」もおいしいメニューに変身。「＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった!?トマトカレー」(2090円)は、黄色に色づけしたご飯をボンベに見立て、周囲にトマトカレーをかけたプレート。“ボンベ”の中には半分にカットしたゆで卵を詰めている。サラダもセットになっていてバランスもいい。スミティとニードルマンのフォトプロップスは撮影用として付いてくるので、撮り終わったら返却しよう。
「＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート」(2090円)は「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージ。グリーンリーフやトマト、蒸し鶏などを重ねたサンドイッチには、ピンクのハートのマッシュポテトをあしらい、最中でランドールの顔を表現。ハート柄のランドールがかわいい。
デザートでは、スポンジに水色のホイップを絞ったサリーと、メロンシャーベットのマイクが一緒になった「＜サリー ＆ マイク＞相棒パフェ」(1390円)や、透明の筒を外して“落ちこぼれた”ケーキを味わう「＜OK(ウーズマ・カッパ)＞落ちこぼれケーキ」(1390円)がラインナップ。
ドリンクは、サリーのボディカラーをイメージした「＜サリー＞ブルースムージー」(1190円)や、目玉がインパクト大な「＜マイク＞メロンミルク」(1190円)、ランドールのボディカラーをイメージした炭酸「＜ランドール＞ブルーティーソーダ」(990円)がおすすめ。
モンスターズ社のマークのついたグラスで提供される「＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー」(1190円)も要チェック。バナナ＆ヨーグルトとココナッツミルクのスムージーでエネルギーチャージにもよさそう。
SサイズのマイクやMサイズのサリーのマグで提供される「ホットコーヒー」、「ホットティー」、「ホットミルク」(各690円)もある。コーヒーやティーはどちらもデカフェになっている。フードやデザートと一緒に楽しもう。
アイス派には「ボトル入りドリンク」(各1890円)を用意。オリジナルのボトル入りのデカフェアイスコーヒー、デカフェアイスティーがあり、店内で飲んだあと、そのまま持ち帰りができる。こちらはテイクアウトのみでも購入できるのもうれしい。
ドリンクを注文すると購入できるスーベニアも充実。ホットドリンクの提供時に使用されている「マグカップ(サリー)」(2090円)や「マグカップ(マイク)」(1980円)は1ドリンクにつき1点まで購入可能。
「アクリルマドラー」(990円)はランダムで8種あり、1ドリンクにつき8点まで購入できる。1ドリンクオーダーで8種コンプリートできる可能性もゼロではない。また、扉が開く「アクリルスタンドコースター」(各1430円)は1ドリンクにつき1点まで購入可。こちらは2種あり、絵柄が選べるようになっている。
また、ファンにはたまらないのが、店内で販売されるオリジナルグッズ。ランダムでの販売となる「アクリルキーホルダー」(770円・8種)や「ステッカー」(605円・20種)、「額縁マグネット」(990円・6種)は、どれが入っているかは開けてからのお楽しみ。
ほかにも「トートバッグ」(2750円)や「巾着」(ピンク・クリーム各1540円)、「カードホルダー」(1650円)など、多彩なラインナップ。ここでしか手に入らないものばかりなので、ぜひチェックしてみよう。
「モンスターズ・インク」OH MY CAFEは事前予約制で、カフェ利用の場合は1人770円で予約ができる。事前予約をしてカフェを利用すれば「オリジナル缶バッジ」(全8種)をランダムで1個もらえる。また、ドリンク1品を注文すると「オリジナルミニブロマイド」(全7種)をランダムで1枚もらえる。こちらはなくなり次第終了。
店内に一歩足を踏み入れると、たちまち「モンスターズ・インク」の世界観に包まれる「モンスターズ・インク」OH MY CAFE。カフェメニューもオリジナルグッズも「かわいい！」がいっぱい。事前予約特典もあるので、予約してぜひ足を運んでみて。
「モンスターズ・インク」OH MY CAFE
場所：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階「OH MY CAFE」
期間：2026年4月23日〜6月28日(日)
時間：11時〜20時、グッズ販売11時15分〜20時、テイクアウト販売12時〜18時
料金：予約770円(1名)
アクセス：東京メトロ表参道駅A2出口から徒歩約3分、明治神宮前駅5番出口から徒歩約5分
(C)Disney/Pixar
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