俳優・見上愛が１０日、都内で行われた、「看護の日」（１２日）に合わせた日本看護協会のイベント「ＫＡＮＧＯ部！」にタレント・ハリー杉山と出席した。見上はイベントのスペシャルサポーターに就任。放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」で近代看護の先駆者となる主人公・一ノ瀬りんを演じている身として、看護師という職業を語った。演じているからこそ感じる看護の難しさを問われると「今回は特にシーツの敷き方が