2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、先月現役引退を発表した愛称“りくりゅう”こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）組の2人が10日、それぞれのインスタグラムを更新。仲睦まじいプライベート・ショットを公開した。「りくりゅう最高の感動をありがとう」とデコレーションされたショートケーキとチーズケーキを仲睦まじく見つめている写真を投稿。三浦さんは「ショ