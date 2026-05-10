◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）セレモニアルピッチに、俳優の高杉真宙（まひろ）が登場した。誕生日の７月４日になぞらえた背番号「７４」のユニホームを着用してマウンドに上がった。投じた１球はノーバウンドでストライクゾーンへ。昨季の始球式ではワンバウンド投球だっただけに「練習通りうまくいきました。去年は汚れたボールを持って帰ったので、うれしいです」とリベンジに成功し