昨年結婚15年を迎えたモト冬樹と武東由美が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に夫婦そろって出演する。【写真】家族で叙々苑を堪能モト冬樹が自撮りした妻＆娘＆孫たちとの楽しげな家族ショット結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。現在は愛犬2匹が暮らしの中