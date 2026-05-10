【ベストショットJr.】ジュニアの堀口由翔（18）は出身地の千葉県をこよなく愛しています。スポーツや自然など、さまざまな千葉の魅力を熱弁してくれました。（糸賀日向子）生まれも育ちも千葉、生粋の千葉県民です！広大な印象のある印西くらい大きな愛を持っています。千葉愛を話し出すと止まらなくなっちゃいますね。今後もできる限り千葉県に住み続けたいです。都会なところと自然豊かなところのハイブリッドなのが魅