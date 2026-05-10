【ベストショットJr.】ジュニアの堀口由翔（18）は出身地の千葉県をこよなく愛しています。スポーツや自然など、さまざまな千葉の魅力を熱弁してくれました。（糸賀 日向子）

生まれも育ちも千葉、生粋の千葉県民です！広大な印象のある印西くらい大きな愛を持っています。千葉愛を話し出すと止まらなくなっちゃいますね。今後もできる限り千葉県に住み続けたいです。

都会なところと自然豊かなところのハイブリッドなのが魅力。千葉県のマスコットキャラクターのチーバくんは横から見た姿が県の形なので、県内の場所を言うときチーバくんの体の位置でよく表すんです。小さい頃、チーバくんのお尻あたりにある白子町にタマネギを取りに行ったんですよ。めっちゃ甘くて、人生で一番おいしいタマネギでした。

チーバくんの顔の先端あたりにはスポーツチームが集まっています。ロッテは応援が魅力。観戦の時は応援歌を歌いますし、2005〜10年くらいの応援歌が好きで普段から聴いています。

今季期待しているのは森遼大朗選手。ケガをしてしまい、育成で再スタートするんですが、美馬（学）さんのような投球をする方で1軍に来てくれるんじゃないかと思ってます。僕が物心ついてから優勝していないので、いつか優勝を見られるのを期待しています。

サッカーをやっていた影響で、柏レイソルも好きです。下部組織と戦った時にめちゃくちゃ強くて、試合を見に行くようになりました。先日もレイソルとジェフ千葉が戦う千葉ダービーに行きました。ただ千葉拠点なのでジェフも好きで、どちらを応援すればいいのか複雑でした。でもJ1の舞台で千葉勢同士が戦うのは十何年ぶりなので、凄く特別な試合になりました。今季は降格がないので、いろんなことを試してもらって、秋からのシーズンで優勝してくれると思います。

先輩にも千葉県出身の方はいらっしゃいますが、前面に打ち出している先輩があまりいない印象です。アイドル活動をしていく中で千葉魂を全面的に出していきたいです。県民には欠かせない千葉テレビやBAYFMに出演したいですし、ZOZOマリンスタジアムでライブするのが夢。高さ125メートルの千葉ポートタワーくらい志を高く持って、ららアリーナ東京ベイ、幕張メッセ、フクダ電子アリーナ、三協フロンテア柏スタジアムも合わせた「千葉5大ツアー」を実現できるくらいビッグになりたいです。

◇堀口 由翔（ほりぐち・ゆうと）2007年（平19）9月19日生まれ、千葉県出身の18歳。19年7月7日入所。特技はサッカー。1メートル79、血液型A。