県中小企業家同友会が4月に行ったアンケート調査で、中東情勢悪化の「影響が出ている」と回答した企業がおよそ6割に上ることが分かりました。調査は、県中小企業家同友会が4月17日から19日にかけて実施し、86社が回答しました。中東情勢悪化について、全体の62・8％が「すでに影響が出ている」と回答し、「現時点で影響はないが今後は可能性がある」とした企業と合わせると93％に達しました。影響の具体的な内容は、「原材料