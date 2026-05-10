元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が7日、自身のブログを更新。「無印良品」と「セリア」で購入したグッズを使って整理した、シンクの下の収納を公開した。【写真】「無印とセリアで購入したケースで収納しています！」シンクの下の収納を披露した渡辺美奈代整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。この日のブログで