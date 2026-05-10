俳優の瀬戸朝香（49）が9日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）に出演。海外留学しているという2人の子どもについて語った。【写真】瀬戸朝香＆長男・長女の夏の思い出“3ショット”「パパが撮ってくれたのかな？」大阪・梅田でゲストの瀬戸と合流したダウンタウンの浜田雅功。『HEY！HEY！HEY！』以来、実に31年ぶりの共演ということもあって、顔を見るなり「めちゃくちゃ久しぶりや！」と驚いた。目