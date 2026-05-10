元HKT48でアイドルグループ「イイトコドリ」の長野雅（26）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。ロングヘアをアップにまとめ、胸元を限界ギリギリまであらわにしたバンドゥビキニ水着姿で入浴するショットを公開。「私のどこが好きなのか言ってみて？」と問いかけた。さらに別の投稿では「1番好きでいてくれる？」「黒髪が好きー！」などとつづり、ピンクのひもビキニ水着姿や、ハイレグなデザ