ＤＤＴ９日新宿フェイス大会の「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」２回戦で、男色ディーノ（４８）が正田壮史（２４）を破り、４強進出を決めた。１回戦で平田一喜を破ったディーノは、気鋭の若武者・正田と激突。Ｔバック一枚となり、いろいろな意味で危ない攻防を繰り広げた。一進一退の中、男色ドライバーを２発決めるもカウント２。ホモイェで追撃に出るが、キャッチされてパワーボムで叩きつけられ、逆転されてしまった