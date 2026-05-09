ＤＤＴ９日新宿フェイス大会の「ＫＩＮＧ ＯＦ ＤＤＴ（ＫＯＤ）」２回戦で、男色ディーノ（４８）が正田壮史（２４）を破り、４強進出を決めた。

１回戦で平田一喜を破ったディーノは、気鋭の若武者・正田と激突。Ｔバック一枚となり、いろいろな意味で危ない攻防を繰り広げた。一進一退の中、男色ドライバーを２発決めるもカウント２。ホモイェで追撃に出るが、キャッチされてパワーボムで叩きつけられ、逆転されてしまった。

それでも驚異的な粘り気を見せたディーノは、正田のチカラＫＯＢＵムキムキをギリギリで回避し、首固めに捕らえる。３カウントが入り、大逆転の勝利となった。

試合後ディーノは「私が四天王に残るなんて思ってなかったでしょ。だが、私は四天王の中でも最弱。『倒したところで大したことねえぞ』っていう気持ちで（対戦相手が）向かってきてくれれば、唯一の勝機がございます。私は最弱です、そのことをゆめゆめお忘れなきよう」と不気味に優勝を見据えていた。

また、この日の試合後には４日の後楽園大会に続き、スーパー・ササダンゴ・マシンから新日本プロレスとの「一面対抗戦パート２（６月８日、後楽園）」への出場を打診されたが、依然として聞く耳を持っていなかった。