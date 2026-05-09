嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第26話もっといい社長になる！【義父の気持ち】【編集部コメント】お義父さんも一歩成長しましたね。今までは「フレンドリーな自分」に酔っていた面があったのでしょう。もちろん