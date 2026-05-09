【ノンデリ義父！】まだ間に合う？認識をアップデートして「境界線」を保つ＜第26話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第26話 もっといい社長になる！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さんも一歩成長しましたね。今までは「フレンドリーな自分」に酔っていた面があったのでしょう。もちろんそんなお義父さんの存在に助けられた人もいたとは思いますが、それと同じくらい周りがお義父さんを認めてくれていたからこそ成り立っていた関係性だったのかもしれません。そのことに気がつけたお義父さん。きっとリサさんとも、これからは程よい関係が築けると思いますよ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第26話 もっといい社長になる！【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義父さんも一歩成長しましたね。今までは「フレンドリーな自分」に酔っていた面があったのでしょう。もちろんそんなお義父さんの存在に助けられた人もいたとは思いますが、それと同じくらい周りがお義父さんを認めてくれていたからこそ成り立っていた関係性だったのかもしれません。そのことに気がつけたお義父さん。きっとリサさんとも、これからは程よい関係が築けると思いますよ。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙