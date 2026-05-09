西武は3連勝、黒田将矢がプロ初勝利9日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。西武は6-2で楽天に逆転勝利し3連勝を飾った。2点を追う6回、タイラー・ネビン内野手の適時二塁打と平沢大河内野手の2号3ランで逆転。7回には長谷川信哉外野手が4号2ランを放ちリードを広げた。2番手の黒田将矢投手がプロ初勝利を挙げた。日本ハムは3-0でオリックスに勝利した。初回、野村佑希内野手の適時打で先制。野村は5回にも追加点とな