11人組グローバルボーイズグループ・INIが8日、千葉・幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。【ソロショット】ハートポーズに優しい笑顔で魅了する許豊凡大歓声の中、初日のヘッドライナーとして登場したINIは、初披露となる「DUM」でステージの幕開けを飾った。7日にPerformance Videoを公開したばかりの本楽曲は、8thシングル「PULSE」の収録曲で、メンバーの田島将吾と西洸人が作詞に参加。退屈な日常から