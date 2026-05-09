【その他の画像・動画等を元記事で観る】 聖飢魔II創始者で地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるヘヴィメタルバンドDamian Hamada’s Creatures（略称D.H.C.）が、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」を、魔暦28（2026）年6月6日に発表（リリースのようなもの）することが決定。ジャケット写真も公開された。 ■ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定 さらに、ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定。魔暦28