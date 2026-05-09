地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」リリース決定

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聖飢魔II創始者で地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるヘヴィメタルバンドDamian Hamada’s Creatures（略称D.H.C.）が、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」を、魔暦28（2026）年6月6日に発表（リリースのようなもの）することが決定。ジャケット写真も公開された。

■ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定

さらに、ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定。魔暦28（2026）年8月15日に東京・Veats Shibuyaにて開催される。公式ファンクラブ「魔会」では、現在チケットの先行受付とセットリストに入れてほしい“貴方のWORST楽曲”のリクエストを募集中。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.06.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ヴァンパイアの娘」

■ライブ情報

Damian Hamada’s Creatures 『THE WORST 10』

08/15（土）東京・Veats Shibuya

■【画像】「ヴァンパイアの娘」のジャケット写真

■関連リンク

Damian Hamada’s Creatures OFFICIAL SITE

https://www.damianhc.jp/