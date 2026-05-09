地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるDamian Hamada’s Creatures、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」リリース決定
聖飢魔II創始者で地獄の大魔王・ダミアン浜田陛下率いるヘヴィメタルバンドDamian Hamada’s Creatures（略称D.H.C.）が、配信小聖典「ヴァンパイアの娘」を、魔暦28（2026）年6月6日に発表（リリースのようなもの）することが決定。ジャケット写真も公開された。
■ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定
さらに、ワンマンライブ『THE WORST 10』の開催も決定。魔暦28（2026）年8月15日に東京・Veats Shibuyaにて開催される。公式ファンクラブ「魔会」では、現在チケットの先行受付とセットリストに入れてほしい“貴方のWORST楽曲”のリクエストを募集中。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2026.06.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ヴァンパイアの娘」
■ライブ情報
Damian Hamada’s Creatures 『THE WORST 10』
08/15（土）東京・Veats Shibuya
■【画像】「ヴァンパイアの娘」のジャケット写真
■関連リンク
Damian Hamada’s Creatures OFFICIAL SITE
https://www.damianhc.jp/