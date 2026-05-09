◇明治安田J1百年構想リーグ長崎2―3C大阪（2026年5月9日ハナサカ）長崎のフィジカルモンスターMFマテウス・ジェズスが、人気マンガ『キャプテン翼』の日向小次郎の特技“強引なドリブル”を再現した。試合は2―3で敗れた。1点を追う後半27分、C大阪のCKからカウンター発動。自陣中央でMF笠柳からのパスを受けると、C大阪MF柴山昌也を引きずりながらドリブルで敵陣に侵入した。GK中村航輔のブロックに一旦は阻まれるも、