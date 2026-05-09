目の前に海が広がるラグジュアリーリゾート©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ三浦半島最南端に位置する、神奈川県最大の自然島、城ヶ島にある「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」は、全室オーシャンビューが楽しめるラグジュアリーリゾート。宿の目の前には手つかずの自然が残る、長津呂（ながとろ）の磯が広がっています。宿に入ると、まず目に入るのは開放感あふれるエントランス。扉が開いた瞬間に、思わず声が出て