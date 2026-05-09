【動画】情熱ほとばしるROIROM、Instagramだけのダンス動画 ROIROMの公式Instagramが、本多大夢と浜川路己の2人によるダンス動画を公開した。 ■ROIROMが激しく踊る、Instagramだけの動画を公開 赤い照明に照らされたROIROMの本多と浜川。本多はボルドーのタイトめなレザージャケットに白いTシャツを合わせたスタイル。 一方の濱川はグレーのカットソーに太目の黒パンツを合わせたコーディ