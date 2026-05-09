【その他の画像・動画等を元記事で観る】 北山宏光がホラー映画初主演、ヒロインを加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）が務める映画『氷血』が、7月3日より全国公開。このたび、キャラクターカット3点が解禁となった。 ■“呼吸、凍結。”寸前のキャラクターカット3点が解禁 かつてない活況を呈する日本ホラー界。その最前線に、あらたに殴り込みをかける『氷血』。 主演を務めるのは、7年ぶりの映