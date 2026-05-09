北山宏光ホラー映画初主演『氷血』より、呼吸も凍てつくほどの絶望に触れる直前を写したキャラクターカット解禁

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北山宏光がホラー映画初主演、ヒロインを加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）が務める映画『氷血』が、7月3日より全国公開。このたび、キャラクターカット3点が解禁となった。

■“呼吸、凍結。”寸前のキャラクターカット3点が解禁

かつてない活況を呈する日本ホラー界。その最前線に、あらたに殴り込みをかける『氷血』。

主演を務めるのは、7年ぶりの映画出演で本作がホラー映画初主演となる稔役の北山宏光。ヒロインの稔の妻・悠希役には、新境地に挑む加藤千尋（セントチヒロ・チッチ）。認知症の稔の父役を、圧倒的な存在感と怪演で描き出すのは佐野史郎。

監督は、『ミスミソウ』でJホラーに革新をもたらした内藤瑛亮。脚本は、第3回日本ホラー映画大賞を受賞した片桐絵梨子が担当。さらに、撮影監督には『ドライブ・マイ・カー』の四宮秀俊が参加し、白の世界を、静謐で耽美、そして残酷な映像体験へと昇華させる。

古くから雪国で語られてきた“白い存在”。 それが何なのか、確かなことは誰も知らない。“それ”を感じた瞬間から、人の視線は狂い、行動は歪み、日常は静かに、しかし一気に壊れていく。吹雪は強まるほど視界を奪い、人を迷わせる。絶望的なホワイトアウトの恐ろしさと、その奥に潜む異様な美しさ。 “白の恐怖“は、呼吸が凍りつく速度で、観る者の感覚を侵蝕していく――。この夏、美しくも残虐な体感型ホラーが誕生する。

このたび、解禁となったのは、稔と稔の妻・悠希、稔の父・茂の3人のキャラクターカット。膝下まで積もった雪の中で何かを探す稔は表情を歪ませ、風に煽られながらもひとり佇む悠希の背後には雪景色に溶け込むように白い“なにか”が写り込む。そして、夜空の下、汚れた白い服にジャケットを羽織り、雪が降り積もる中で怪訝な表情を浮かべ立ちすくむ認知症の父・茂を捉えたカット。白く美しい雪景色や稔たちの表情は、これから待ち受ける“白の恐怖”による絶望を彷彿とさせ、まさに、“呼吸、凍結。”寸前のキャラクターカットとなっている。

全国の上映劇場および各通販サイトにてムビチケ前売券が販売中。ムビチケカードのデザインには、“怖すぎる”と話題のティザーポスタービジュアルが使用されている。購入者特典は、北山、加藤の両A面ポストカードサイズの「スペシャルカード」。北山と加藤それぞれの表情からは《浸蝕感》ホラーらしい静かな恐怖が感じられる。

■映画情報

映画『氷血』

7月3日（金）全国公開

出演：北山宏光 加藤千尋 山谷碧都 佐津川愛美 福島リラ 渡辺哲／佐野史郎

監督：内藤瑛亮

脚本：片桐絵梨子

配給：ショウゲート

(C)2026映画 「氷血」 製作委員会

■関連リンク

映画『氷血』作品サイト

https://hyoketsu-movie.jp/