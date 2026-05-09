「Areeam」から、心ときめく「ディズニープリンセス」コレクションが登場♡2026年5月8日（金）より公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売されます。シンデレラやアリエル、ベルをモチーフにした上品なジュイ柄アイテムをはじめ、ティアナやオーロラ姫をイメージしたワンピースなど、日常にさりげなくプリンセス気分を添えてくれるラインアップ。特別感たっぷりの新作をぜひチェックしてみてく