Areeam×ディズニープリンセス♡日常に溶け込む上品コレクション登場

「Areeam」から、心ときめく「ディズニープリンセス」コレクションが登場♡2026年5月8日（金）より公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売されます。シンデレラやアリエル、ベルをモチーフにした上品なジュイ柄アイテムをはじめ、ティアナやオーロラ姫をイメージしたワンピースなど、日常にさりげなくプリンセス気分を添えてくれるラインアップ。特別感たっぷりの新作をぜひチェックしてみてください♪

上品に楽しむプリンセスコーデ

今回のコレクションでは、「シンデレラ」「アリエル」「ベル」のアートをトワルドジュイ風に落とし込んだアイテムが登場。繊細なタッチで描かれたプリンセスたちが、大人可愛い雰囲気を演出します。

「Disney Princess/ジュイ柄ピンタックワンピース」は、税込18,000円。サイズはフリーサイズです。上品なピンタックやフリルディテールが華やかで、特別なお出かけにもぴったりな一着。

クラシカルなシルエットが女性らしさを引き立ててくれます。

「Disney Princess/ジュイ柄タックスカート」は税込13,500円。こちらもフリーサイズ展開です。

動くたびにふんわり揺れるシルエットが魅力で、シンプルなトップスと合わせるだけでも洗練された印象に。プリンセスの世界観をさりげなく楽しみたい方におすすめです。

GYDAの新作スイムウェアが登場♡色っぽヘルシーな夏スタイルに注目

夏のお出かけに映える新作

『プリンセスと魔法のキス』のティアナ、『眠れる森の美女』のオーロラ姫をイメージした「Disney Princess/ティアードワンピース」も見逃せません。

カラーはPink、Light Greenの2色展開で、価格は各税込14,000円。サイズはフリーサイズです。軽やかな楊柳素材を使用しており、透け感のあるデザインが春夏らしい爽やかさを演出。

胸元にはそれぞれのプリンセスをイメージしたモチーフ刺繍が施され、細部までこだわりを感じられる仕上がりになっています。

さらに、「Disney Princess/レースキャップ」はLight Green、Lavender、Light Blueの3色展開で税込5,900円。サイズはフリーサイズです。

ティアラやガラスの靴など、プリンセスを象徴するモチーフ刺繍がポイント。コットンレース素材で、カジュアルコーデにもフェミニンさをプラスしてくれます。

毎日使いたくなる華やかトップス

「Disney Princess/バルーンスリーブTシャツ」は、LavenderとNavyの2色展開で税込9,900円。サイズはフリーサイズです。

「白雪姫」や「ラプンツェル」のドレスをイメージした袖デザインが特徴で、ふんわりとしたバルーンスリーブがコーデの主役に♡

カジュアルながらも華やかさがあり、デニムやスカートとも相性抜群です。普段使いしやすいデザインなので、ディズニーファンはもちろん、大人フェミニン派にもおすすめのアイテムです。

プリンセス気分を日常に♡

Areeamならではの繊細でロマンティックな世界観が詰まった「ディズニープリンセス」コレクション。

普段のコーデに取り入れやすいデザインながら、身にまとうたびに物語の世界へ誘ってくれる特別感が魅力です。

お気に入りのプリンセスをイメージしたアイテムで、毎日のおしゃれをもっとときめく時間にしてみてはいかがでしょうか♪

2026年5月8日（金）20時より「STRIPE CLUB」にて発売されるので、ぜひ早めにチェックしてみてください。