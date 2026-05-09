“バカラで106億円溶かした男”で知られる「大王製紙」の元会長で実業家・井川意高氏（61）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「富裕層」について持論を展開した。元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏との対談企画で「富裕層」の話題になると、井川氏は「資産が10億円、20億円、30億円っていう人を富裕層だと思うかもしれないけど、実際には富裕層じゃないですからね」と持論を展開する。「たとえば資