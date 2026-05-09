日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「気儘」はなんて読む？「気」はよく見かける漢字ですが、「儘」は見慣れないという方もいるのではないでしょうか。この熟語は、人の行動の様子をあらわす言葉ですよ。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて