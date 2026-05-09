【漢字クイズ】「気儘」はなんて読む？振る舞いをあらわす言葉！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「気儘」はなんて読む？ 「気」はよく見かける漢字ですが、「儘」は見慣れないという方もいるのではないでしょうか。 この熟語は、人の行動の様子をあらわす言葉ですよ。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「きまま」でした！ 気儘とは、遠慮をせずに気持ちの向くままに行動すること。 気兼ねせず自由にふるまうこと、という意味で使われる場合もあれば、わがままにふるまうこと、というマイナスの印象を与える使い方もありますよ。 「気」という漢字には多くの意味がありますが、この熟語では心の動き、気分といった用法で使われています。 一方で「儘」という漢字は、状態に変化がなくそのまま、という意味のほかに、思い通りの状態、自由といった意味も持っているんです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部